У Голосіївському районі столиці введено в експлуатацію новий житловий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Новобудову по вулиці Дубініна у Голосіївському районі столиці введено в експлуатацію. Про це УНН повідомили у прес-службі ХК "Київміськбуд".
"Державною архітектурно-будівельною інспекцією України 28.12.2018 року видано Сертифікат № ІУ 163183602421, що засвідчує відповідність закінченого будівництва проектній документації та готовність до експлуатації нового будинку, що збудований по вул. Володі Дубініна, 2 (Літера А) у Голосіївському районі м. Києва", - повідомили у "Київміськбуді".
У холдингу повідомили, що найближчим часом інвесторів буде запрошено для перегляду якості виконаних робіт та підписання необхідних документів.