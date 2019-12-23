Біля Галапагоських островів затонула баржа, стався витік дизпалива

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Більше двох тонн дизельного палива потрапило в води акваторії острова Сан-Крістобаль, що входить до складу архіпелагу Галапагосського в Тихому океані, після того як в місцевому порту затонула баржа. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку національного природного парку Галапагоських островів в Twitter.