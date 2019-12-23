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Біля Галапагоських островів затонула баржа, стався витік дизпалива

Біля Галапагоських островів затонула баржа, стався витік дизпалива

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Більше двох тонн дизельного палива потрапило в води акваторії острова Сан-Крістобаль, що входить до складу архіпелагу Галапагосського в Тихому океані, після того як в місцевому порту затонула баржа. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку національного природного парку Галапагоських островів в Twitter.

Баржа затонула після того, як на неї впав з пірсу підйомний кран, за допомогою якого на судно намагалися занурити дизельний генератор. В результаті події постраждала одна людина.

"Національний парк спільно з ВМС Еквадору встановлюють захисний бар'єр і укладають вбираючі матеріали для зниження ризику для навколишнього середовища через інцидент, в результаті якого затонула баржа Orca з 600 галонами (близько 2,3 тонн) дизельного палива", - наголошується в повідомленні адміністрації парку.

Як заявив Рауль Ледесма Уерта, міністр охорони навколишнього середовища Еквадору, до складу якого входить архіпелаг, він розпорядився виділити всі необхідні ресурси для усунення наслідків НП.

Нагадаємо, у Бразилії через невідомий виток нафти масово помирають черепахи.

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