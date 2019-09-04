У Донецькій та Луганській областях проведуть виїзні засідання Комітету з питань прав людини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій проведе виїзні засідання у Донецькій та Луганській областях. За таке рішення сьогодні одноголосно проголосували на засіданні комітету, передає кореспондент УНН.
"Прошу проголосувати за проведення виїзного засідання 17 та 18 жовтня на території Донецької області, а 20 та 21 жовтня на території Луганської області", - сказав голова комітету, самовисуванець Дмитро Лубінець.
Рішення прийнято одноголосно.
Нагадаємо, на засіданні підготовчих депутатських підгруп у Верховній Раді України сьогодні була підтримана пропозиція щодо складу комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях та Автономній Республіці Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.