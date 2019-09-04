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У Донецькій та Луганській областях проведуть виїзні засідання Комітету з питань прав людини

У Донецькій та Луганській областях проведуть виїзні засідання Комітету з питань прав людини

Київ • УНН

 • 19483 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій проведе виїзні засідання у Донецькій та Луганській областях. За таке рішення сьогодні одноголосно проголосували на засіданні комітету, передає кореспондент УНН.

"Прошу проголосувати за проведення виїзного засідання 17 та 18 жовтня на території Донецької області, а 20 та 21 жовтня на території Луганської області", - сказав голова комітету, самовисуванець Дмитро Лубінець.

Рішення прийнято одноголосно.

Нагадаємо, на засіданні підготовчих депутатських підгруп у Верховній Раді України сьогодні була підтримана пропозиція щодо складу комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях та Автономній Республіці Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

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