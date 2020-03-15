У чергах на КПВВ на Донбасі застрягли 280 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні зранку на Донбасі в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося 280 автомобілів, передає УНН із посиланням на повідомлення ДПСУ.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 60/40; "Мар’їнка" – 70/0; "Новотроїцьке" – 30/60; "Гнутове" – 40/40", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вчора пасажиро-транспортний потік, у порівнянні з попередньою добою, збільшився. Загалом через КПВВ прослідувало 61,5 тисячі осіб та 6,4 тисячі транспортних засобів: "Майорське" – 14200 осіб та 1480 транспортних засобів; "Мар’їнка" – 12295 осіб та 1850 транспортних засобів; "Новотроїцьке" – 12290 осіб та 2090 транспортних засобів; "Гнутове" – 5140 осіб та 1075 транспортних засобів; "Станиця Луганська" – 17595 осіб.
Як повідомлялося раніше в УНН, на засіданні ТКГ у Мінську домовились про відкриття КПВВ у Золотому і Щасті.