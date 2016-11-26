У Білорусі запалили свічку пам’яті про жертв Голодомору
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Білорусі вшанували пам'ять жертв Голодомору, запаливши свічку пам’яті. Про це повідомило посольство Україні в Республіці Білорусь в своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.
"У Білорусі запалили свічку пам’яті жертв Голодомору в Україні", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, українці і поляки у Варшаві вшанували пам'ять жертв Голодомору.
Україна цього року вшановує день пам’яті жертв голодоморів 26 листопада.
За даними МЗС, пам'ять жертв Голодомору вшанують в Україні та у 36 країнах світу.