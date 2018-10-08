У Барселоні поховали оперну співачку Монсеррат Кабальє
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У понеділок в Барселоні відбулись похорони всесвітньо відомої іспанської оперної співачки Монсеррат Кабальє. Церемонія почалась 12:00 за місцевим часом, попрощатись зі співачкою мали змогу всі бажаючі передає УНН.
Кабальє поховали на кладовищі Сан-Андреу в Барселоні, де поховані і її батьки. Попрощатися зі знаменитою оперною виконавицею прийшли численні політики, артисти і діячі мистецтв. На церемонію приїхала колишня королева-консорт Іспанії Софія Грецька, повідомляється на сайті іспанської королівської родини.
Як повідомляв УНН, 6 жовтня у Барселоні в Іспанії у віці 85 років померла оперна співачка Монсеррат Кабальє.