Цифровий облік праці - фундамент для ефективного розвитку економіки, - експерти

Цифровізація будь-яких сфер бізнесу або державного управління створює потужні стимули для ефективного розвитку економічних процесів, мінімізації корупційних чинників, підвищення ефективності та продуктивності праці.

Такої думки дотримуються члени Союзу українських підприємців, які звернулися до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням про невідкладну передачу в парламент законопроекту № 2686 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі”.

Раніше документ, який передбачає введення електронних трудових книжок, уже побував у парламенті. Законопроект пройшов узгодження у всіх профільних комітетах. Разом з тим, 4 березня 2020 року, через відставку уряду Олексія Гончарука, проект був відхилений. Зараз, підприємці стверджують про актуальність планованого нововведення, яке дозволить бізнесу істотно скоротити витрати на паперовий документообіг і спростити звітність.

У свою чергу, держава зможе більш ефективно управляти процесами рестарту економіки після зняття карантинних обмежень. “Все, що стосується технологізації підприємств, напрямки бізнесу і управлінських функцій в русло діджіталізаціі, безумовно, має сенс, — говорить експерт з організаційних трансформацій Changers concultancy Оксана Семенюк. — По-перше, ми позбавляємося від впливу на бізнес бюрократичної машини. По-друге, мінімізуємо людський корупційний фактор: не можна буде дописати стаж, приписати дані про освіту і так далі. По-друге, коли ти здійснюєш контроль праці в електронному режимі, у тебе є можливість пов’язувати інформацію з додатковими даними, отримувати певну статистику. Ти можеш простежити, скільки у тебе людей працює на підприємстві і з яким стажем, звідки вони прийшли в компанію. Дана законодавча ініціатива наближає нас до цивілізованого світу, який давно вже працює в цифровому режимі. Для держави це також дає великі можливості. Уряд отримає оперативний доступ до чіткої статистики — скільки людей, з якою освітою і стажем зайнято в тій чи іншій галузі, що потрібно зробити для перенавчання або перекваліфікації фахівців. Тому, будь-яка автоматизація є фундаментом для отримання цінних даних. А робота з даними — це інформація для прийняття рішень не „від ліхтаря“, а на основі реальних тенденцій”.

Солідарна з колегою Наталія Лукаш, директор управління по роботі з персоналом ОТП Банку. Для втілення законодавчої ініціативи, на її думку, потрібен перехідний період, проте готувати базу уряду необхідно вже зараз.

“Ідея хороша. Але якщо говорити про практичне втілення, потрібен перехідний період, який займе певний час. Повторюся, що це — класна ініціатива, до якої слід починати готуватися вже сьогодні: прокачувати законодавчу і нормативну базу, технологічність роботодавців. І, як я вже сказала, необхідний час для перенесення всіх даних зі старих трудових книжок і звітностей в цифровий формат. Це дуже масштабний проект”, — резюмує фахівець.

Підтримують ініціативу Союзу українських підприємців і в “Новій пошті”. За словами їх HRD, закон дозволить істотно скоротити витрати бізнесу в умовах кризи.

“Ініціативу можна тільки вітати. Електронні трудові скоротять левову частку витрат компаній на паперовий документообіг, заощадять багато часу як кадровій службі, так і кожному співробітнику при прийомі і звільненні. Дозволять більш оперативно і гнучко оптимізувати виробничі процеси. Особливо це важливо для бізнесу в умовах пандемії з неможливістю особистої присутності в офісі, а також глобальну економічну кризу, яка торкнеться і України. Перехід на цифровізацію, в тому числі і в кадрових питаннях, зробить український бізнес більш гнучким, здатним швидко реагувати на зовнішні виклики, приймаючи грамотні управлінські рішення”, — підсумувала HRD Нової пошти Марія Панченко.