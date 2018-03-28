Центровий Лень набрав вісім очок і зазнав травми у матчі проти "Бостона"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Український центровий “Фінікс Санс” Олексій Лень травмував щиколотку в протистоянні регулярного чемпіонату НБА проти одного із лідерів Східної конференції — “Бостон Селтікс”, передає кореспондент УНН.
Наш співвітчизник вийшов з лави запасних і провів результативно перший свій відрізок на паркеті, оформивши слем-данк, влучний кидок з-під кошика, а також два штрафні. У заключній чверті наш “бігмен” потягнув зв’язки гомілкостопа і не зумів продовжити поєдинок.
Загалом у доробку українського центрового 8 очок, 6 підбирань і 1 перехоплення. Проте “Санс” зазнали 12-ї поразки поспіль — 94:102.
Додамо також, “Санс” з 19 виграшами при 56 поразках втратили шанси на плей-оф Асоціації і посідають останнє 15 місце Західної конференції.