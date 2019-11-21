Тренера клубу УПЛ дискваліфікували на два поєдинки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу оголосив про дискваліфікацію наставника "Олександрії" Володимир Шарана, інформує УНН з посиланням на УАФ.
Головний тренер ФК "Олександрія" Шаран отримав відсторонення на два матчі та ще на один матч умовно. Видалення з поля Шаран отримав у грі 14 туру УПЛ проти" Олімпіку".
Таким чином, спеціаліст не зможе допомогти команді протягом зустрічей "Олександрії" проти "Зорі" та "Десни".
Варто відзначити, що голкіпер "Олександрії" Юрій Паньків вилучений з поля в матчах 14-го туру з "Олімпіком" та "Зорею" відповідно, відсторонений на один матч та ще на один матч умовно.