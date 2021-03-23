Тренер Франції охарактеризував гру збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Наставник збірної Франції Дідьє Дешам дав коментар напередодні старту відбору ЧС-2022 із Україною, передає УНН з посиланням на сайт Федерації футболу Франції.
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Дешам розхвалив підопічних Шевченка, відзначивши її комбінаційну гру та підключення крайніх захисників до атаки.
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“До матчу проти України готові всі 26 футболістів. Я буду вибирати. Широкий вибір — хороша новина. Ми думаємо тільки про гру проти України. Це буде не той суперник, якого ми обіграли 7:1. Тоді Україна мала дуже багато заражених коронавірусом. Вони хороша команда, яка любить володіти м’ячем. Їй подобається грати в комбінаційний футбол з підключенням до атакуючих дій крайніх захисників. На їхньому рахунку перемога над Іспанією і вони довели, що здатні демонструвати якісну гру”, — повідомив Дешам.
Відзначимо, 7-го жовтня у товариській грі українці програли французам (1:7).
Варто нагадати
Зустрічі Франція — Україна відбудеться 24-го березня в Сен-Дені та розпочнеться о 21:45 за київським часом.