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Траурна хода пройшла Ужгородом у День пам’яті жертв голодоморів

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 26 листопада. УНН. Сьогодні, 26 листопада, в Ужгороді у День пам’яті жертв голодоморів пройшла траурна хода від площі Поштової до Набережної Незалежності, передає кореспондент УНН.

Траурна хода пройшла Ужгородом у День пам’яті жертв голодоморів

Участь у ній взяли кілька сотень осіб, серед яких голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, заступник голови Закарпатської обласної ради Петро Грицик, міський голова Ужгорода Богдан Андріїв, керівники обласних відомств та установ, священнослужителі, військовослужбовці та інші.

Сотні людей зі свічками та лампадками пройшли центром Ужгорода до місця встановлення майбутнього пам’ятника жертвам голодоморів в Україні. Там присутні вшанували пам’ять загиблих від голоду українців хвилиною мовчання. Потім учасники траурного заходу залишили біля освяченого наріжного каменю лампадки, колоски пшениці і свічки, а священнослужителі різних конфесій відслужили молебень.

Ввечері ж на балконі будівлі Закарпатської ОДА запалять лампадки у рамках загальнонаціональної акції “Запали свічку пам’яті”.

Як раніше повідомляв УННсьогодні в Ужгороді на набережній Незалежності встановили та освятили наріжний камінь майбутнього пам’ятника жертвам голодоморів в Україні.

Українські Національні Новини

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