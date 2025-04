Трамп заявив, що Байдену перед дебатами потрібно пройти перевірку на допінг

“Під час минулих дебатів я спостерігав за Байденом, він виступав жахливо”, — сказав Трамп, маючи на увазі серію публічних дискусій в кінці минулого року і на початку поточного, які провели кандидати на висунення в президенти США від демократів. Разом з тим, на інших дебатах Байден, за словами Трампа, виступав набагато краще. “Він не був Уїнстоном Черчиллем, але він був нормальний”, — сказав американський лідер.

“На мою думку, він приймає щось стимулююче”, — сказав Трамп. Президент підкреслив, що готовий пройти аналогічну перевірку. “Нам обом слід пройти тест на допінг”, — сказав американський лідер.

Trump: He’s on some kind of an enhancement... I say we should both. I should take a drug test and so should he because we don’t want to have a situation where a guy is taking some kind of a drug. I wanna take one. I’ll take one, he’ll take one. We should both take a drug test pic.twitter.com/xgxljiUCL8

— Acyn Torabi (@Acyn) September 2, 2020

Трамп раніше неодноразово висловлював упевненість в тому, що Байден не зможе дискутувати з ним на рівних, зокрема й через похилий вік.

Наприкінці серпня Байден заявив, що не має наміру відмовлятися від участі в передвиборних дебатах з чинним американським лідером.

Перші дебати Трампа і Байдена, як планується, відбудуться 29 вересня в Клівленді (штат Огайо), другі — 15 жовтня в Майамі (штат Флорида), треті — 22 жовтня в Нешвіллі (штат Теннессі). 59-ті вибори президента США намічені на 3 листопада.