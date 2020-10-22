ТОП-дипломат: агресія Росії проти України за тривалістю вже перевершила Другу світову війну

"Сьогодні наші Збройні Сили сильно відрізняються від того, що було у 2014 році, на початку російської агресії. Сьогодні наша армія - одна з найсильніших в Європі. У 2014 році цього не було", - сказав Єльченко.

Він зазначив, що через роки режиму Януковича, коли українськими Збройними Силами керував міністр оборони, громадянин Росії, який систематично намагався послабити їх, українська армія була набагато слабшою.

Посол нагадав також, що у 1994 році Україна віддала третій за величиною ядерний арсенал у світі в обмін на гарантії безпеки в рамках Будапештського меморандуму, який один з підписантів, Росія - порушила.

"Протягом багатьох років економічні умови України не дозволяли виділяти достатньо ресурсів для модернізації та розвитку Збройних Сил. Фактично, це ніколи не було головним пріоритетом, оскільки ми, звичайно, не думали про те, щоб когось захопити, і навіть не могли уявити, що на нас нападе хтось із наших сусідів - гарант нашої безпеки. Ми не могли уявити собі, що один з постійних членів Ради Безпеки ООН порушить найбільш фундаментальні закони міжнародного права, Статут ООН, Гельсінський заключний акт і вперше з часів Другої світової війни спробує перекроїти європейські кордони силою. Але саме це і сталося. А війна Росії проти України за тривалістю вже перевершила Другу світову", - підкреслив дипломат.

Як повідомляв УНН, в Офісі Президента України вважають, що державі потрібен "мандат від народу" для того, щоб звертатися до держав-підписантів Будапештського меморандуму щодо виконання їхніх зобов'язань. Тому було винесено питання про гарантії безпеки для України по меморандуму на "всенародне опитування" на місцевих виборах 25 жовтня.