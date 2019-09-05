Титулований футболіст Чех став хокеїстом
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Славетний чеський голкіпер Петер Чех проводить тренування із хокейним професійним англійським клубом, повідомляє УНН з посиланням на Twittеr Чеха.
Колишня зірка футбольних клубів "Челсі" та "Арсенал" Чех тренується із англійським хокейним клубом "Гілдфорд Флеймз".
37-річний Чех, який ставав переможцем футбольної Ліги чемпіонів 2011/12, грає в хокей на звичній позиції і в хокеї.
"Готуємося до нового сезону", - сказано у записі Чеха.
Примітно, "Гілдфорд Флеймз" виступає у вищому дивізіоні чемпіонату Великої Британії.
Додамо, що Чех завершив кар'єру футболіста за підсумком попереднього сезону. За свою футбольну кар'єру страж воріт виграв із "Челсі" 15 титулів, із "Арсеналом" три. За збірну Чехії воротар провів 124 матчі та став її рекордсменом за кількістю зіграних матчів.