Титулованный футболист Чех стал хоккеистом

Бывшая звезда футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Чех тренируется с английским хоккейным клубом "Гилфорд Флэймз".

37-летний Чех, который становился победителем футбольной Лиги чемпионов 2011/12, играет в хоккей на привычной позиции и в хоккее.

"Готовимся к новому сезону", - говорится в записи Чеха.

Примечательно, "Гилфорд Флэймз" выступает в высшем дивизионе чемпионата Великобритании.

Добавим, что Чех завершил карьеру футболиста по итогам предыдущего сезона. За свою футбольную карьеру страж ворот выиграл с "Челси" 15 титулов, с "Арсеналом" три. За сборную Чехии вратарь провел 124 матча и стал ее рекордсменом по количеству сыгранных матчей.