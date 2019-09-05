Титулованный футболист Чех стал хоккеистом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Знаменитый чешский голкипер Петер Чех проводит тренировки с хоккейным профессиональным английским клубом, сообщает УНН со ссылкой на Twittеr Чеха.
Бывшая звезда футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Чех тренируется с английским хоккейным клубом "Гилфорд Флэймз".
37-летний Чех, который становился победителем футбольной Лиги чемпионов 2011/12, играет в хоккей на привычной позиции и в хоккее.
"Готовимся к новому сезону", - говорится в записи Чеха.
Примечательно, "Гилфорд Флэймз" выступает в высшем дивизионе чемпионата Великобритании.
Добавим, что Чех завершил карьеру футболиста по итогам предыдущего сезона. За свою футбольную карьеру страж ворот выиграл с "Челси" 15 титулов, с "Арсеналом" три. За сборную Чехии вратарь провел 124 матча и стал ее рекордсменом по количеству сыгранных матчей.