Тенісистка Цуренко вийшла в основну сітку турніру в Мексиці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Киянка Леся Цуренко подолала кваліфікаційний відбір на турнірі WTA у Монтерреї, передає УНН з посиланням на WTA.
Деталі
У фіналі Цуренко обіграла Крістіну Куцову зі Словаччини – 6:3, 6:2. Суперниця Цуренко по основній сітці змагань ще не визначилася.
Поєдинок тривав годину і 16 хвилин. У першому сеті Леся зробила три брейки, а також ще два у другій партії. Українка припустилася трьох подвійних помилок при одному ейсу.
Доповнення
Турнір в Монтерреї пройде з 15 по 21 березня. Чинна чемпіонка - Еліна Світоліна.