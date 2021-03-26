Тенісист Сачко переміг в українському дербі на шляху до 1/4 фіналу турніру в Лугано
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. На турнірі категорії “челленджер” в швейцарському Лугано відбулося українське дербі між Сергієм Стаховським та Віталієм Сачко, передає УНН з посиланням на ФТУ.
Деталі
Українське дербі у другому колі “челенджеру” завершилося на користь молодшого тенісиста Сачко — 6:3, 6:1.
Віталій домінував протягом всього матчу, тоді як Сергій лише зрідка захоплював ініціативу в розіграшах.
Раніше на “челленджер” Сачко виграв в українському дербі з Іллею Марченко (Ісманінг-2019). Стаховський вперше з осені 2019 роки (Еккенталь) зіграв на турнірі “челленджер” з представником України.
Доповнення
У чвертьфіналі “челленджера” Сачко зустрінеться з переможцем матчу Роман Сафіуллін (6 сіяний з РФ) — Джек Сок (американець).