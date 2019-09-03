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Татькова звільнили з посади судді Вищого господарського суду України

Татькова звільнили з посади судді Вищого господарського суду України

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. На засіданні Вищої ради правосуддя сьогодні розглянуто питання про звільнення Татькова Віктора Івановича з посади судді Вищого господарського суду України на підставі пункту 2 частини шостої статті 126 Конституції України. Про це пише УНН з посиланням на прес-центр судової влади України.

У повідомленні вказано, що: “Вища рада правосуддя ухвалила звільнити Татькова Віктора Івановича з посади судді Вищого господарського суду України на підставі пункту 2 частини шостої статті 126 Конституції України”.

Доповідач — член Вищої ради правосуддя Ігор Артеменко поінформував, що 24 грудня 2015 року Вища рада юстиції, розглянувши матеріали провадження щодо вимог законодавства про несумісність, відкритого за зверненням Міністерства юстиції України стосовно судді Вищого господарського суду України Татькова В.І., а також висновок дисциплінарної секції Вищої ради юстиції, ухвалила рішення про внесення подання до Верховної Ради України про звільнення судді Вищого господарського суду України Татькова В.І. з посади з підстав порушення вимог щодо несумісності.

19 січня 2016 року до Верховної Ради України направлено подання Вищої ради юстиції про звільнення судді Вищого господарського суду України Татькова В.І. з посади з підстав порушення вимог щодо несумісності. Постановою Верховної Ради України від 29 вересня 2016 року Татькова В.І. звільнено з посади судді Вищого господарського суду України у зв’язку з порушенням ним вимог щодо несумісності.

Варто також додати, що:

  • Постановою Вищого адміністративного суду України від 18 жовтня 2017 року у задоволенні позову Татькова В.І. до Вищої ради правосуддя, третя особа — Міністерство юстиції України, про визнання незаконним та скасування рішення відмовлено.
  • Постановою Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 22 травня 2018 року відмовлено у задоволенні заяви представника Татькова В.І. — адвоката Попкова П.О. про перегляд постанови Вищого адміністративного суду України від 18 жовтня 2017 року. Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Рішенням Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 30 листопада 2018 року позовні вимоги Татькова В.І. до Верховної Ради України задоволено. Визнано незаконною та скасовано Постанову Верховної Ради України від 29 вересня 2016 року № 1631-VIII “Про звільнення судді”. Постановою Великої Палати Верховного Суду від 4 червня 2019 року в задоволенні апеляційної скарги Верховної Ради України про скасування рішення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 30 листопада 2018 року відмовлено. Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Таким чином, рішення Вищої ради юстиції від 24 грудня 2015 року № 1204/0/15-15 про внесення до Верховної Ради України подання про звільнення судді Татькова В.І. з посади судді Вищого господарського суду України з підстав порушення вимог щодо несумісності є чинним. Постанову Верховної Ради України про звільнення судді Татькова В.І. з посади судді з підстав порушення вимог щодо несумісності в судовому порядку визнано незаконною та скасовано.

Варто нагадати, що наприкінці серпня Вища рада правосуддя розглянула подання заступника Генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді Вищого господарського суду України Татькова Віктора Івановича.

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