Таких грошей немає: у Зеленського назвали суму, необхідну для відновлення Донбасу

"Мова йде про мільярди доларів, первісна оцінка це близько 10 млрд доларів, які будуть потрібні для відновлення тієї території, яка зараз не підконтрольна нам. Якщо це первісна оцінка, це така гіпотеза, яка зараз є у нас в 10 млрд доларів, - правдива, то тоді мова йде про 5-7% нашого ВВП для того, щоб пустити на відновлення цієї територій. Грошей таких у держави просто немає, а питання потрібно буде вирішувати", - зазначив він.

Нагадаємо, на реінтеграцію Донбасу орієнтовно потрібно витратити від 10 до 60 млрд доларів.