Судно-контейнеровоз, яке слідувало з Одеси врізалося у набережну Стамбула
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Судно-контейнеровоз Songa Iridium під прапором Ліберії врізалося в п’ятницю в набережну на Босфорі. Як повідомляє телеканал NTV, воно йшло з Одеси до Стамбулу, пише УНН також з посиланням на турецьке видання Haberler.
Жертв або постраждалих, за попередніми даними, немає. Інцидент стався в районі Румелі Хисарі. На місці працюють співробітники берегової охорони. Причина аварії встановлюється.
За даними Reuters, протока закрита для судноплавства.
Капітан корабля, на зустрічі з посадовими особами Головного управління прибережної безпеки заявив, що судно зіткнулося під прямим кутом з берегом.
За даними профільних ресурсів Vessel Finder та MarineTraffic — судно було побудовано у 2008 році, екіпаж складається з 19 осіб і заходило в порт Одеси 24 грудня та вирушило у напрямку Стамбула. Одразу після НП 3 судна, що проходили паралельно через Босфор — були безпечно проведені протокою. 1 танкер був зупинений перед протокою до ліквідації наслідків події.
Boğaz’da kıyıya vuran geminin çarpma anı! Tesadüf mü dersiniz? pic.twitter.com/WXNX8Cegts— dîlannn (@dilan_alp) December 27, 2019
Görgü tanığının anlattığına göre Bogaz’daki gemi Karadeniz tarafından korna çalarak geliyor önündeki motor kılpayı kaçıyor ve yönünü kıyıya çevirip çarpıyor pic.twitter.com/rwErUToAEx— dîlannn (@dilan_alp) December 27, 2019