Суд залишив під арештом частину нафтопроводу "Самара-Західний напрямок"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі рішення суду першої інстанції щодо накладення арешту на частину магістрального нафтопродуктопроводу “Самара — Західний напрямок” та все майно компанії. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі суду.
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“Рішення першої інстанції (про накладення арешту на частину магістрального нафтопродуктопроводу „Самара — Західний напрямок“ — ред.) залишено без змін”, — повідомили в пресслужбі.
Доповнення
Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу “Самара — Західний напрямок”, незаконне вибуття якого з державної власності правоохоронці розслідують у межах спільної слідчої групи. Відповідне рішення слідчий суддя ВАКС ухвалив 23 лютого.
Раніше слідчі СБУ та детективи НАБУ виявили, що службовці ТОВ “ПрикарпатЗахідТранс” на підставі завідомо підроблених документів незаконно заволоділи державним майном, вартість якого становить понад 200 млн грн.
Правоохоронці провели процесуальні дії у межах кримінального провадження за фактом незаконного привласнення стратегічного об’єкта транспортної інфраструктури держави.
Досудове розслідування триває, вживаються заходи для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.
Додамо, що 19 лютого Рада національної безпеки та оборони доручила правоохоронним органам провести з’ясування обставин, за яких частина державних нафтопродуктопроводів опинилася у руках двох власників з іноземною реєстрацією, афілійованих з двома громадянами України.