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Суд у США визнав ексрадника Обами невинним у брехні про роботу в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Федеральний суд Сполучених Штатів визнав невинним юриста і колишнього радника експрезидента Барака Обами Грега Крейга в дачі ним неправдивих свідчень про його зв'язки з урядом України в 2012 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Слідство стверджувало, що Манафорт, працюючи як незареєстрований іноагент, лобіював інтереси України, тоді як Крейг обіймав посаду партнера в нью-йоркській адвокатській фірмі Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.

У 2012 році Манафорт звернувся в зазначену фірму з проханням скласти одну із експертних доповідей в рамках судового процесу проти лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, а згодом попросив компанію поширити доповідь, над якою працював Крейг, серед високопоставлених співробітників адміністрації США.

Слідчі зацікавилися Крейгом, вивчаючи обставини справи колишнього керівника передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта, якого звинуватили в США в недотриманні законів про розкриття інформації. Кримінальним провадженням Крейга займалася спеціальна комісія прокурора з російського втручання у вибори під керівництвом Роберта Мюллера.

Під час засідання захист Крейга підтвердив, що він не брехав і не приховував жодних даних від влади США. Крім іншого, зі слів адвокатів, Крейг не надавав допомогу українській владі під час правління експрезидента України Віктора Януковича, а навпаки - намагався перешкодити йому в спробах української влади і американських лобістів спотворити підготовлену Крейгом доповідь.

Нагадаємо, Грегу Крейгу у квітні цього року були пред’явлені звинувачення за дачу неправдивих свідчень у зв’язку з його роботою для колишнього президента України Віктора Януковича.

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