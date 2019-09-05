Суд в США признал эксоветника Обамы невиновным во лжи о работе в Украине

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6 марта, 17:07 • 110685 просмотра

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Федеральный суд США признал невиновным юриста и бывшего советника экс-президента Барака Обамы Грега Крейга в даче им ложных показаний о его связях с правительством Украины в 2012 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Следствие утверждало, что Манафорт, работая как незарегистрированный иноагент, лоббировал интересы Украины, тогда как Крейг занимал должность партнера в нью-йоркской адвокатской фирме Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.

В 2012 году Манафорт обратился в указанную фирму с просьбой составить одну из экспертных докладов в рамках судебного процесса против лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, а затем попросил компанию распространить доклад, над которой работал Крейг, среди высокопоставленных сотрудников администрации США.

Следователи заинтересовались Крейгом, изучая обстоятельства дела бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, которого обвинили в США в несоблюдении законов о раскрытии информации. Уголовным производством Крейга занималась специальная комиссия прокурора с российского вмешательства в выборы под руководством Роберта Мюллера.

Во время заседания защита Крейга подтвердила, что он не врал и не скрывал никаких данных от властей США. Помимо прочего, по словам адвокатов, Крейг не оказывал помощь украинской власти во время правления экс-президента Украины Виктора Януковича, а наоборот - пытался помешать ему в попытках украинских властей и американских лоббистов исказить подготовленный Крейгом доклад.

Напомним, Грегу Крейгу в апреле этого года были предъявлены обвинения за дачу ложных показаний в связи с его работой для бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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