Суд у справі екс-беркутівців оголосив перерву на півгодини

"Суд оголошує перерву на 30 хвилин", - сказав він.

Нагадаємо, до перерви питання екс-президенту ставила сторона обвинувачення.

Як повідомляв УНН, екс-президент України Віктор Янукович сказав, що не зустрічався з помічником президента Росії Владиславом Сурковим під час Революції Гідності.