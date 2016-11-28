Суд у справі екс-беркутівців оголосив перерву на півгодини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Святошинський районний суд Києва оголосив перерву на 30 хвилин під час відеодопиту екс-президента Віктора Януковича у справі про вбивства учасників Євромайдану. Про це оголосив головуючий суддя Сергій Дячук, передає кореспондент УНН.
"Суд оголошує перерву на 30 хвилин", - сказав він.
Нагадаємо, до перерви питання екс-президенту ставила сторона обвинувачення.
Як повідомляв УНН, екс-президент України Віктор Янукович сказав, що не зустрічався з помічником президента Росії Владиславом Сурковим під час Революції Гідності.