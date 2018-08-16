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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 12865 перегляди

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Суд почав засідання у справі про держзраду Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Оболонський районний суд Києва почав засідання у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.

Суд почав засідання у справі про держзраду Януковича

Сьогодні очікується, що на засіданні розпочнуться судові дебати.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва викликав екс-президента України Віктора Януковича, обвинуваченого у державній зраді, на судові засідання, які відбудуться 16 і 17 серпня, коли планується провести судові дебати.

Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру  у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

Українські Національні Новини

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