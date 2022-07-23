Суд ООН розгляне позов у справі про геноцид рохінджа
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Вищий суд ООН у Гаазі відхилив попередні заперечення М'янми у справі, у якій військовий режим країни звинувачується у геноциді етнічної мусульманської меншини рохінджа, пише УНН з посиланням на euronews.
Деталі
Також було зазначено, що суд має юрисдикцію у цій справі. Це готує ґрунт для слухань, хоча М'янма юрисдикції суду не визнає. Позов був поданий Гамбією від імені Організації ісламського співробітництва.
"Відповідальність за можливе порушення зобов'язань erga omnes partes ("стосовно всіх" - ред.) відповідно до конвенції про геноцид може бути залучена в межах інституційного розгляду в суді, незалежно від того, чи може бути продемонстрований особливий інтерес", - оголосила голова суду Джоан Донохью.
Позивачі стверджують, що у 2017 році в М'янмі було розгорнуто військову операцію проти мусульман-рохінджа, жертвами якої стали тисячі людей. Це супроводжувалося вбивствами, тортурами, зґвалтуванням жінок та дітей. Кілька сотень сіл були спалені вщент, іноді разом із населенням. Сотні тисяч рохінджа втекли до Бангладеш.
Влада М'янми каже, що Гамбія не може виступати як позивач, оскільки безпосередньо її ця справа не стосується. Проте суд юридичних підстав цих заперечень не вбачав. Коли розпочнеться основний судовий процес, наразі невідомо: розгляди у Міжнародному суді ООН можуть йти роками.
Доповнення
Близько двох років тому суд вже виніс проміжне рішення, зобов'язавши М'янму негайно взяти під захист мусульман-рохінджа. На той час тодішній лідер країни нобелівський лауреат Аун Сан Су Чжі відкинула звинувачення і піддалася критиці за свою бездіяльність у запобіганні військовим злочинам. Торік Аун Сан Су Чжі було затримано внаслідок військового перевороту та засуджено до тюремного ув'язнення.
Міжнародний суд – головний судовий орган ООН, що вирішує юридичні суперечки між державами. Справа М'янми розглядається також у Міжнародному кримінальному суді. Компетенція цього незалежного судового органу поширюється на найтяжчі міжнародні злочини, включаючи геноцид. Обидва суди розташовані у Гаазі.