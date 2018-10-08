Суд обрав запобіжні заходи 19 нападникам на депутата Київради

"Одному підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді застави, 4 – цілодобовий домашній арешт, 14 – нічний домашній арешт", - сказали у поліції, зазначивши, що судове засідання з цього приводу відбулося минулої суботи.



Як повідомляв УНН, 4 жовтня вранці під будівлею Київської міської ради облили зеленкою депутата Київради Сергія Гусовського.



Столична поліція розглядає три версії нападу на депутата.



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Поліція затримала 19 осіб, причетних до інциденту, під час якого облили зеленкою депутата Київської міської ради Сергія Гусовського.



