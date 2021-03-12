Степанов пообіцяв лікарням сучасне медичне обладнання

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"По суті, за рік ми надолужуємо те, що втратили за попередні 5–6 років. Але яке б обладнання не отримували лікарні, без медиків воно не зможе рятувати життя людей. Тож лікарі – це наше головне надбання", – сказав міністр.

У лікарні запрацював унікальний для України робот-хірург Da Vinci, який може надточно видаляти навіть найдрібніші пухлини. Степанов був на операції, яку виконували із застосуванням цього апарата.

За словами міністра охорони здоров’я, у рамках державної програми "Велике будівництво" медичні заклади України отримують необхідне обладнання.

Деталі

На 1 січня 2020 року всі лікарні України – державні, комунальні та приватні – мали в сукупності 305 комп’ютерних томографів. Торік за державний кошт придбали 161 апарат КТ, які встановили в медзакладах кожної області. Отримала комп’ютерний томограф і Клінічна лікарня швидкої допомоги міста Львова.

"Степанов – перший міністр, який за рік двічі був у Львові в лікарні швидкої медичної допомоги. Сьогодні, коли він зайшов у хірургічне відділення, ми бачили, з яким захопленням спостерігав за операцією. Це прекрасно, коли людина на своєму місці й живе тим, що робить", – сказав мер Львова Андрій Садовий.

Доповнення

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова є найбільшою медичною установою в Західній Україні та розрахована на 910 ліжок. Протягом 2021–2022 років тут заплановане відкриття кількох нових відділень, розвиток санавіації, будівництво сучасного трансплантологічного корпусу.