США перекидають військових та техніку до Саудівської Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Сполучені Штати на тлі недавніх ударів по нафтових об’єктах Саудівської Аравії розмістять в королівстві батарею зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot, чотири радара і близько 200 військових для експлуатації цієї техніки. Про це повідомляється в поширеному в четвер заяві офіційного представника американського міністерства оборони Джонатана Хоффмана, передає УНН.
“Це розгортання посилить протиповітряну і протиракетну оборону королівства... (Воно) зміцнить і без того значну присутність американських сил в регіоні”, — йдеться в заяві. Як зазначив Хоффман, дане рішення було прийнято на прохання влади Саудівської Аравії.
“Важливо відзначити, що ці кроки є демонстрацією нашої відданості регіональним партнерам, (прихильності) безпеки і стабільності на Близькому Сході”, — додав представник Пентагону, підкресливши, що США чекають від інших країн, що вони “внесуть свій вклад в міжнародні зусилля по зміцненню оборони Саудівської Аравії”.
У повідомленні наголошується, що міністр оборони США Марк Еспер також схвалив підготовку до можливої відправки до королівства додаткових сил, в тому числі двох батарей ЗРК Patriot і системи протиракетної оборони THAAD, однак остаточне рішення з цього питання ще не прийнято.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Сполучені Штати у жовтні переведуть 500 своїх військових до Литви, щоб посилити східний фланг НАТО поблизу російських кордонів.