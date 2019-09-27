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США перекидають військових та техніку до Саудівської Аравії

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Сполучені Штати на тлі недавніх ударів по нафтових об’єктах Саудівської Аравії розмістять в королівстві батарею зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot, чотири радара і близько 200 військових для експлуатації цієї техніки. Про це повідомляється в поширеному в четвер заяві офіційного представника американського міністерства оборони Джонатана Хоффмана, передає УНН.

США перекидають військових та техніку до Саудівської Аравії

“Це розгортання посилить протиповітряну і протиракетну оборону королівства... (Воно) зміцнить і без того значну присутність американських сил в регіоні”, — йдеться в заяві. Як зазначив Хоффман, дане рішення було прийнято на прохання влади Саудівської Аравії.

“Важливо відзначити, що ці кроки є демонстрацією нашої відданості регіональним партнерам, (прихильності) безпеки і стабільності на Близькому Сході”, — додав представник Пентагону, підкресливши, що США чекають від інших країн, що вони “внесуть свій вклад в міжнародні зусилля по зміцненню оборони Саудівської Аравії”.

У повідомленні наголошується, що міністр оборони США Марк Еспер також схвалив підготовку до можливої ​​відправки до королівства додаткових сил, в тому числі двох батарей ЗРК Patriot і системи протиракетної оборони THAAD, однак остаточне рішення з цього питання ще не прийнято.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Сполучені Штати у жовтні переведуть 500 своїх військових до Литви, щоб посилити східний фланг НАТО поблизу російських кордонів.

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