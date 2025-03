SpaceX здійснила запуск на орбіту чергової партії супутників Starlink

Деталі

За даними компанії, ракету Falcon 9 запустили з космодрому у Флориді.

Згодом SpaceX повідомила, що перший ступінь Falcon 9 приземлився на безпілотник Just Read the Instructions, який стоїть в Атлантичному океані.

Наразі відомо, що розгортання 22 супутників Starlink на орбіті підтверджено.

