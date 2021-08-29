Сьогодні у Києві через спортивні заходи обмежать рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Сьогодні, 29 серпня, у Києві рух вулицею Великою Васильківською обмежать у зв'язку з проведенням спортивного масового заходу. Про це повідомили у МВС, передає УНН.
Рух буде обмежено
- На ділянці від вулиці Жилянської до вулиці Фізкультури — з 06:30 до 13:30.
- На ділянці від вулиці Фізкультури до вулиці Євгена Коновальця — з 07:30 до 13:30.
Можливе також обмеження руху на ділянках прилеглих вулиць: Ділової, Івана Федорова, Лабораторній, Предславинській та провулку Бориса Шахліна.
У МВС закликали водіїв "з розумінням віднестись до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху".
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