Сьогодні на Донбасі поранено двох військових

"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 4 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами… В ході бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вдень ворог відкривав прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Катеринівка, Троїцьке, Водяне та Лебединське.



Крім того, опорні пункти наших військ поблизу Кримського були обстріляні з мінометів 120-го та 82-го калібру, а позиції біля Лебединського – з мінометів калібру 120 мм. Крім того, по захисниках Кримського та Троїцького ворог вів вогонь з озброєння бойових машин піхоти.



"У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи його припинити обстріл", - зазначили у прес-центрі штабу ООС.



Нагадаємо, минулої доби, 7 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 27 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.