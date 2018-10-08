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Сьогодні на Донбасі поранено двох військових

Сьогодні на Донбасі поранено двох військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі бойовики 9 разів обстріляли позиції українських військ, поранено двох військових. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу Операцій об'єднаних сил, передає УНН.

"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 4 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами… В ході бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вдень ворог відкривав прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Катеринівка, Троїцьке, Водяне та Лебединське.

Крім того, опорні пункти наших військ поблизу Кримського були обстріляні з мінометів 120-го та 82-го калібру, а позиції біля Лебединського – з мінометів калібру 120 мм. Крім того, по захисниках Кримського та Троїцького ворог вів вогонь з озброєння бойових машин піхоти.

"У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи його припинити обстріл", - зазначили у прес-центрі штабу ООС.

Нагадаємо, минулої доби, 7 жовтня, ситуація в районі проведення операції  залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 27 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.

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