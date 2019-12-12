Смолій назвав обсяги нової валютної програми МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Нова програма Міжнародного валютного фонду для України буде трирічна, а її обсяг становитиме 5,5 млрд доларів. Про це під час брифінгу у четвер сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент УНН.
“Домовленості (з МВФ — ред.) наступні: ми очікуємо, що програма розширеного фінансування буде трирічна, з розміром 4 млрд спеціальних запозичень — тобто це десь 5,5 млрд доларів”, — сказав Смолій.
Нагадаємо, 8 грудня Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.
За результатами розмови сторони зазначили, що Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості (Staff Level Agreement) щодо нової програми співпраці.
Як повідомляв УНН, зі слів Смолія, цього року програму МВФ для України не підпишуть.