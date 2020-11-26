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Скасовану КСУ статтю про брехню у деклараціях внесуть до Ради цього тижня - Веніславський

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Стаття 366 прим. 1 Кримінального кодексу буде внесена у парламент вже цього тижня. Про це в ефірі каналу ZIK сказав представник Президента у Конституційному суді України, народний депутат Федір Веніславський, передає УНН.

"Вчора буквально була нарада у Президента. Одне з питань, яке розглядалось - пов’язане з рішенням КСУ і взагалі з кризою конституційного судочинства. Було чітко визначено кілька ключових моментів. Перший – стаття 366 прим. 1, яка передбачала покарання за брехню у деклараціях  (за недостовірну інформацію у деклараціях) - буде відновлена", - сказав Веніславський.

З його слів, наразі ведуться дискусії з приводу того, яким чином збалансувати санкцію цієї статті, щоб вона "не викликала протидії у народних депутатів, які також будуть голосувати, з огляду на свої можливі порушення у деклараціях".

"Але на цьому тижні ця стаття ККУ буде внесена до парламенту, і я думаю, на наступному пленарному тижні (з понеділка) - вона буде розглянута", - сказав нардеп.

Він зазначив, що друге питання, що розглянули на нараді – це відновлення законодавства про запобігання корупції.

"Це більш комплексне питання. Дійсно, багато експертів говорили, що з моменту прийняття були певні дискусії щодо відповідності закону Конституції. Але зараз робоча група фактично на завершальному етапі. Напрацьовується комплексне бачення, як зробити це так, щоб унеможливити у майбутньому визнання його неконституційним. Я думаю, що або на цьому, або на наступному тижні цей законопроект потрапить до парламенту", - додав представник Президента.

Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням надати висновок щодо стану антикорупційного законодавства держави після резонансного рішення Конституційного суду.

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