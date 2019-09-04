Скалецька дала оцінку стану справ у МОЗ після Супрун
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. На сьогодні перед Міністерством охорони здоров'я стоїть низка гострих питань, які треба вирішити. Про це повідомила міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька під час пресконференції у середу, відповідаючи на прохання журналіста надати оцінку стану справ у роботі МОЗ після Уляни Супрун, передає кореспондент УНН.
"Якщо ми говоримо про те, що на сьогодні є гострі невирішені питання - так, вони є. Коли (питання - ред.) прийшли до мене просто так, і це треба зробити (вирішити питання - ред.) на завтра. Наприклад, сьогодні - останній день подачі відповіді Державній аудиторській службі. Відповідь на сьогодні не відповідає запитам... Її треба допрацьовувати.
Якщо говорити про проблеми з медичними університетами, ситуація серйозна. Підготовлених відповідей, що з цим робити, немає", - сказала Скалецька.
Як приклад вона навела, що в Одесі працівники університету мають затримку по зарплатах.
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