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Скалецька дала оцінку стану справ у МОЗ після Супрун

Скалецька дала оцінку стану справ у МОЗ після Супрун

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. На сьогодні перед Міністерством охорони здоров'я стоїть низка гострих питань, які треба вирішити. Про це повідомила міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька під час пресконференції у середу, відповідаючи на прохання журналіста надати оцінку стану справ у роботі МОЗ після Уляни Супрун, передає кореспондент УНН.

"Якщо ми говоримо про те, що на сьогодні є гострі невирішені питання - так, вони є. Коли (питання - ред.) прийшли до мене просто так, і це треба зробити (вирішити питання - ред.) на завтра. Наприклад, сьогодні - останній день подачі відповіді Державній аудиторській службі. Відповідь на сьогодні не відповідає запитам... Її треба допрацьовувати.

Якщо говорити про проблеми з медичними університетами, ситуація серйозна. Підготовлених відповідей, що з цим робити, немає", - сказала Скалецька.

Як приклад вона навела, що в Одесі працівники університету мають затримку по зарплатах.

Як повідомляв УНН, 29 серпня Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів України

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