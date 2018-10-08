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Синоптик розповіла, як довго триватиме потепління в Україні

Синоптик розповіла, як довго триватиме потепління в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Протягом нинішнього і наступного тижня в Україні збережеться тепла і суха погода без опадів. Про це повідомила заступник начальника відділу метеорологічних прогнозів Українського Гідрометцентру Наталя Голеня в коментарі кореспонденту УНН.

"Різкого зниження температури найближчий тиждень не чекаємо, навіть на наступному тижні температурний фон дещо знизиться, але це буде 13-18 градусів по всій країні. Тобто найближчі 10, а то й 15 діб різкого похолодання не буде", - зазначила синоптик.

За її словами, протягом поточного тижня в Україні утримається тепла і суха погода. Температура на більшості території складе вдень 13-18 градусів тепла, на півдні та в Закарпатті – 18-23.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Синоптик: зима в Україні буде теплою і малосніжною

При цьому вона додала, що вночі буде доволі прохолодно: 2-8 тепла, на узбережжі – 10-12 градусів.

Нагадаємо, як повідомляла раніше завідувачка відділу кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Вазіра Мартазінова погода в жовтні в Україні буде характеризуватися більш високими показниками температур на Західній Україні та низькими - на сході країни, причому велика частина території країни буде відчувати брак опадів.

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