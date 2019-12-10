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Син Трампа потрапив у скандал через Україну та олігарха Онищенка - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. У США розгорівся скандал довкола сина президента США Дональда Трампа Еріка, який брав участь у конкурсі-телешоу "Міс Україна-Всесвіт" в Україні у 2009 році і якого пов'язують з олігархом-втікачем Олександром Онищенком. Про це повідомляє KyivPost, інформує УНН.

Днями опозиційна до республіканців організація Democratic Coalition (повна назва Democratic Coalition Against Trump - "Демократична коаліція проти Трампа") оприлюднила відео за участі сина Дональда Трампа у конкурсі-телешоу в Україні у 2009 році.

Як зазначає видання, засновник організації Скотт Дворкін закликав "розслідувати зв'язки Еріка Трампа з Україною".

Ці заяви прозвучали на тлі справи довкола імпічменту, пов'язаної з участю сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена - Хантера Байдена - у діяльності компанії Burisma. Доказів порушень ані з боку Байдена-молодшого, ані з боку Трампа-молодшого немає.

Зазначається, що українське видання Kyiv Post звернулося по коментар до голови оргкомітету конкурсу Анни Філімонової, й вона заявила, що Еріку Трампу не платили за його участь.

Філімонова повідомила ЗМІ, що Ерік Трамп був запрошений українською моделлю Олександрою Ніколаєнко (Раффін) і не отримував жодних коштів за свою участь у конкурсі.

При цьому, наголошується, що американський президент Дональд Трамп у 2004 році був свідком на весіллі 26-річної Ніколаєнко та 72-річного Філа Раффіна, який був бізнес-партнером Трампа.

Конкурс краси "Міс Україна-Всесвіт" - відбірний етап та офіційна франшиза глобального конкурсу "Міс Всесвіт", якою у 1996-2015 роках володів Дональд Трамп.

У Kyiv Post також зазначили, що конкурси краси в Україні пов'язують із олігархом-втікачем Олександром Онищенком, який раніше був народним депутатом від "Партії Регіонів".

6 грудня Онищенка арештували у Німеччині, а в Україні його звинувачують у державній зраді, організації злочинного угрупування та корупції.

Видання зазначає, що Олександр Онищенко - "прибічник Дональда Трампа". За його словами, вони зустрічалися у 2010 та 2011 у помешканні Трампа в Мар-о-Лаго. Зазначається, що олігарх "постив у соцмережах звинувачення на адресу Хілларі Клінтон", а також сприяв поширенню дезінформації стосовно голови НАБУ Артема Ситника, який, начебто, допомагав демократам на виборах 2016 року.

Також зазначається, що Онищенко відкрито заявляв про втручання України у вибори в США 2016 року, що документація стосовно оплати "Партією Регіонів" за послуги Пола Манафорта була фальшивою, а також що Джо Байден особисто запобіг відкриттю йому візи до США.

BREAKING: Here’s video we just dug up of Eric Trump in Ukraine. Let’s make this viral. pic.twitter.com/MyRrjW2Jvd

— Democratic Coalition (@TheDemCoalition) 7 грудня 2019 р.

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