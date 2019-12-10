Син Трампа потрапив у скандал через Україну та олігарха Онищенка - ЗМІ

КИЇВ. 10 грудня. УНН. У США розгорівся скандал довкола сина президента США Дональда Трампа Еріка, який брав участь у конкурсі-телешоу "Міс Україна-Всесвіт" в Україні у 2009 році і якого пов'язують з олігархом-втікачем Олександром Онищенком. Про це повідомляє KyivPost, інформує УНН.