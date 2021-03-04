Шмигаль: епідеміологи будуть вирішувати, чи можна проводити довибори в Раду
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Рішення про проведення проміжних виборів народних депутатів України 28 березня 2021 року на Івано-Франківщині прийматимуть епідеміологи та лікарі. Про це заявив під час пресконференції Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
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"Епідеміологи будуть приймати рішення, коли прийде час. Кінцеве рішення за лікарями та професіоналами, вони мають сказати кінцеве слово тоді, коли ми підійдемо до виборів", - розповів Шмигаль.
За його словами, станом на сьогодні причин перенесення виборів на одному з округів в Івано-Франківській області немає.
Також Шмигаль зауважив, що після проведення виборів у жовтні 2020 року спалахів захворювання на COVID-19 в Україні не було.
Доповнення
Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів на проміжних виборах народних депутатів України 28 березня 2021 року. Всього зареєстровано 34 кандидати у народні депутати України.
Додамо, що у зв‘язку зі стійким погіршенням епідеміологічної ситуації “червоний” рівень вже діє на території Івано-Франківської та Чернівецької областей.
Нагадаємо, в Україні зафіксували циркуляцію "британського" штаму коронавірусу, який є більш заразним, ніж звичайний. Цей варіант COVID-19 виявили у двох хворих з Івано-Франківської області.