Шмигаль доручив чотирьом міністрам надати ТСК ВР аналіз роботи Укрзалізниці

ukru
21:00 • 28763 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 63079 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 54050 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 98697 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 63906 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 96579 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116383 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144652 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184160 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 311840 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 103583 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 101497 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 104732 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 100722 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 95040 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 59133 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 311840 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245963 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339629 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333077 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 63952 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110051 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110841 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107802 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121235 перегляди
Актуальне
Шмигаль доручив чотирьом міністрам надати ТСК ВР аналіз роботи Укрзалізниці

Шмигаль доручив чотирьом міністрам надати ТСК ВР аналіз роботи Укрзалізниці

Київ • УНН

 • 14968 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення міністрам розглянути звернення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, що займається питанням перевірки та оцінки стану АТ «Укрзалізниця» та надати відповідну інформацію, повідомляє УНН.

Цитата

“Міністр інфраструктури Владислав Криклій, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, Міністр фінансів Сергій Марченко та Міністр юстиції Денис Малюська повинні в одноденний термін розглянути звернення, проаналізувати роботу АТ „Укрзалізниця“, починаючи з 2015 року. Зокрема, діяльність наглядової ради і правління державного підприємства за 2017-2021 роки. Після опрацювання звернення міністри мають надати аналітичну інформацію для тимчасової слідчої комісії Верховної Ради”, — зазначено в дорученні.

Доповнення

Вчора, 17 березня Кабмін звільнив Володимира Жмака з посади керівника “Укрзалізниці”. Напередодні його неефективність затвердила Наглядова Рада “УЗ”.

15 березня Жмак мав бути на засіданні Наглядової Ради, а 18 березня — на засіданні Тимчасової слідчої комісії в парламенті, однак саме в день засідання Наглядової Ради він раптово заявив про отримання позитивного тесту на COVID-19, чим викликав сумніви навіть у залізничників.

11 березня у відставку подав член правління “УЗ” Іраклі Езугбая, відповідальний за напрямок вантажних перевезень. Його звинуватили у зумисному заниженні тарифів на вагони “УЗ”, що зумовило падіння доходів всієї держкомпанії. Загалом у минулому році “УЗ” недовиконала фінплан на 25 млрд грн (чверть від очікуваних доходів, співставна з траншем МВФ).

Окрім менеджменту “УЗ”, за збитки держкомпанії вирогідно будуть питати і з НАБУ, які мали слідкувати за правлінням держкомпанії і не допускати схем, а натомість півроку “мовчали”. Деякі ЗМІ пояснюють це тим, що менеджмент “УЗ” і окремі представники НАБУ діяли спільно, і разом становили так зване “грузинське крило Саакашвілі”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79