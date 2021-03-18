Шмигаль доручив чотирьом міністрам надати ТСК ВР аналіз роботи Укрзалізниці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення міністрам розглянути звернення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, що займається питанням перевірки та оцінки стану АТ «Укрзалізниця» та надати відповідну інформацію, повідомляє УНН.
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“Міністр інфраструктури Владислав Криклій, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, Міністр фінансів Сергій Марченко та Міністр юстиції Денис Малюська повинні в одноденний термін розглянути звернення, проаналізувати роботу АТ „Укрзалізниця“, починаючи з 2015 року. Зокрема, діяльність наглядової ради і правління державного підприємства за 2017-2021 роки. Після опрацювання звернення міністри мають надати аналітичну інформацію для тимчасової слідчої комісії Верховної Ради”, — зазначено в дорученні.
Доповнення
Вчора, 17 березня Кабмін звільнив Володимира Жмака з посади керівника “Укрзалізниці”. Напередодні його неефективність затвердила Наглядова Рада “УЗ”.
15 березня Жмак мав бути на засіданні Наглядової Ради, а 18 березня — на засіданні Тимчасової слідчої комісії в парламенті, однак саме в день засідання Наглядової Ради він раптово заявив про отримання позитивного тесту на COVID-19, чим викликав сумніви навіть у залізничників.
11 березня у відставку подав член правління “УЗ” Іраклі Езугбая, відповідальний за напрямок вантажних перевезень. Його звинуватили у зумисному заниженні тарифів на вагони “УЗ”, що зумовило падіння доходів всієї держкомпанії. Загалом у минулому році “УЗ” недовиконала фінплан на 25 млрд грн (чверть від очікуваних доходів, співставна з траншем МВФ).
Окрім менеджменту “УЗ”, за збитки держкомпанії вирогідно будуть питати і з НАБУ, які мали слідкувати за правлінням держкомпанії і не допускати схем, а натомість півроку “мовчали”. Деякі ЗМІ пояснюють це тим, що менеджмент “УЗ” і окремі представники НАБУ діяли спільно, і разом становили так зване “грузинське крило Саакашвілі”.