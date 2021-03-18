Шмигаль доручив чотирьом міністрам надати ТСК ВР аналіз роботи Укрзалізниці

Цитата

“Міністр інфраструктури Владислав Криклій, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, Міністр фінансів Сергій Марченко та Міністр юстиції Денис Малюська повинні в одноденний термін розглянути звернення, проаналізувати роботу АТ „Укрзалізниця“, починаючи з 2015 року. Зокрема, діяльність наглядової ради і правління державного підприємства за 2017-2021 роки. Після опрацювання звернення міністри мають надати аналітичну інформацію для тимчасової слідчої комісії Верховної Ради”, — зазначено в дорученні.

Доповнення

Вчора, 17 березня Кабмін звільнив Володимира Жмака з посади керівника “Укрзалізниці”. Напередодні його неефективність затвердила Наглядова Рада “УЗ”.

15 березня Жмак мав бути на засіданні Наглядової Ради, а 18 березня — на засіданні Тимчасової слідчої комісії в парламенті, однак саме в день засідання Наглядової Ради він раптово заявив про отримання позитивного тесту на COVID-19, чим викликав сумніви навіть у залізничників.

11 березня у відставку подав член правління “УЗ” Іраклі Езугбая, відповідальний за напрямок вантажних перевезень. Його звинуватили у зумисному заниженні тарифів на вагони “УЗ”, що зумовило падіння доходів всієї держкомпанії. Загалом у минулому році “УЗ” недовиконала фінплан на 25 млрд грн (чверть від очікуваних доходів, співставна з траншем МВФ).

Окрім менеджменту “УЗ”, за збитки держкомпанії вирогідно будуть питати і з НАБУ, які мали слідкувати за правлінням держкомпанії і не допускати схем, а натомість півроку “мовчали”. Деякі ЗМІ пояснюють це тим, що менеджмент “УЗ” і окремі представники НАБУ діяли спільно, і разом становили так зване “грузинське крило Саакашвілі”.