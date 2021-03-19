Шкарлет пояснив, чому Міносвіти скасувало ДПА для школярів 4-го та 9-го класів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Державну підсумкову атестацію для школярів 4 та 9 класів скасували, тому що під час адаптивного карантину в Україні не всі діти навчались у рівних умовах. Про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
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“ДПА у 4 і 9 класах дійсно скасовано, щоб поставити у рівні умови тих дітей, які навчались дистанційно у “червоних зонах”, які на сьогодні не мали можливості навчатись у повноформатному режимі”, - сказав Шкарлет.
Деталі
Зі слів міністра, альтернативою ДПА на сьогодні є поточні результати контролю.
Він додав, що щодо оцінки якості будь-якої системи, в тому числі дистанційної освіти, щоквартально Державна служба якості освіти робить моніторинг.
“Дійсно, є люди, які не сприймають дистанційну освіту, але в цілому і міністерство освіти, і профільний комітет ніколи не ставили на один щабель результати дистанційної і очної форми навчання”, - додав Шкарлет.
Контекст
МОН цього тижня повідомило, що учнів, які завершують здобуття початкової (4-ті класи) та базової загальної середньої (9-ті класи) освіти, звільнені від проходження державної підсумкової атестації у 2020/2021 навчальному році.
У відомстві пояснили, що рішення ухвалене відповідно до урядового розпорядження від березня минулого року про "режим надзвичайної ситуації".