Шестеро українських військових отримали поранення за добу в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. За минулу добу в зоні проведення АТО жоден український військовий не загинув, проте шестеро отримали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, шість військовослужбовців отримали поранення внаслідок обстрілів”, — сказав він.