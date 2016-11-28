Шестеро українських військових отримали поранення за добу в зоні АТО

КИЇВ. 28 листопада. УНН. За минулу добу в зоні проведення АТО жоден український військовий не загинув, проте шестеро отримали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.