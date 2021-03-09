"Шахтар" та "Динамо" дізналися арбітрів на поєдинки плей-офф Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Комітет арбітрів УЄФА опублікував суддівські призначення на перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА. Про це інформує сайт УЄФА, передає УНН.
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На поєдинку між київським “Динамо” та іспанським “Вільярреалом” працюватиме бригада арбітрів із Англії на чолі з 36-річним Майклом Олівером.
Асистентами арбітра стануть Стюарт Берт та Саймон Беннетт (обидва — Англія). Четвертий арбітр — Пітер Бенкіс (Англія). Арбітр VAR — Кріс Кеванах.
Олівер розпочав судити матчі Англійської Прем’єр-ліги у 2010 році, ставши наймолодшим арбітром в історії турніру. Працює рефері ФІФА з 2012 року.
Цього сезону Олівер вже обслуговував матч за участю київського “Динамо” — на виїзді проти “Барселони” (1:2) на груповому етапі Ліги чемпіонів. Також англієць у грудні 2014 року був головним арбітром матчу “Стяуа” — “Динамо” (0:2) у груповому раунді Ліги Європи.
В поєдинку “Рома” — “Шахтар” головним рефері стане Артур Діаш, помічниками будуть Паулу Соареш і Руй Тавареш. Усі — португальці.
Нагадаємо
Матч “Динамо” — “Вільярреал” відбудеться 11 березня у Києві на НСК “Олімпійський”, а зустріч у Римі — о 22:00.