"Шахтар" прибув в Німеччину на перший міжсезонний збір
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Чинний чемпіон України донецький “Шахтар” у складі 28-ми футболістів прибула на перший літній тренувальний збір до Німеччини, повідомляє УНН з посиланням на сайт “гірників”.
Команда зробила переліт з Києва в австрійський Зальцбург, звідки на автобусі переїхала безпосередньо в Грассау.
В Німеччині прибули наступні гравці:
воротарі: Андрій П’ятов, Олексій Шевченко, Олег Кудрик
захисники: Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Іван Ордець, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Олег Данченко, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Додо
півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Максим Малишев, В’ячеслав Танковскій, Віктор Коваленко, Олександр Зубков, Фернандо, Дентіньо, Сергій Болбат, Алан Патрік, Майкон, Олександр Пихаленок, Веллінгтон Нем
нападники: Оларенважу Кайоде, Андрій Тотовицький, Жуніор Мораес.
Зазначимо, що сьогодні ввечері у “оранжево-чорних” заплановано тренування.
Нагадаємо, перший збір триватиме до 30 червня. У підопічних Фонсеки на цей період заплановані два спаринги.