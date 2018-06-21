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"Шахтар" прибув в Німеччину на перший міжсезонний збір

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Чинний чемпіон України донецький “Шахтар” у складі 28-ми футболістів прибула на перший літній тренувальний збір до Німеччини, повідомляє УНН з посиланням на сайт “гірників”.

Команда зробила переліт з Києва в австрійський Зальцбург, звідки на автобусі переїхала безпосередньо в Грассау.

В Німеччині прибули наступні гравці:

воротарі: Андрій П’ятов, Олексій Шевченко, Олег Кудрик

захисники: Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Іван Ордець, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Олег Данченко, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Додо

півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Максим Малишев, В’ячеслав Танковскій, Віктор Коваленко, Олександр Зубков, Фернандо, Дентіньо, Сергій Болбат, Алан Патрік, Майкон, Олександр Пихаленок, Веллінгтон Нем

нападники: Оларенважу Кайоде, Андрій Тотовицький, Жуніор Мораес.

Зазначимо, що сьогодні ввечері у “оранжево-чорних” заплановано тренування.

Нагадаємо, перший збір триватиме до 30 червня. У підопічних Фонсеки на цей період заплановані два спаринги.

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