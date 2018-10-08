Серед пропозицій на первинному ринку житла зріс відсоток новобудов комфорт-класу

У вересні до продажу пропонувалися квартири 89 операторами в 219 об'єктах, за базою даних порталу. Серед них як об'єкти незавершеного будівництва, так і нереалізовані квартири в будинках, зданих в експлуатацію.

У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови комфорт-класу – 39%, економ-класу – 25%. Частка новобудов бізнес-класу – 24% та преміум-класу – 12% від загальної кількості.

У вересні найбільша кількість житлових комплексів пропонувалася в Голосіївському районі – 17%, Шевченківському – 16%, Солом'янському – 13%, Печерському – 12%, в Дарницькому – 11%. Менша частка новобудов у Дніпровському – 8%, Деснянському, Святошинському та Подільському – по 6%, Оболонському – 5%.

У вересні розпочато чи відновлено продаж квартир у 6 житлових комплексах.

Нагадаємо, експерти та забудовники відзначають тенденцію на зростання попиту на житло у районах з розвиненою інфраструктурою та соціальними об’єктами поблизу.

"Важливим для людей є вартість, місце розташування, зручність розв'язок, розвиненість інфраструктури і навіть поверх, тому що хтось любить вище, а комусь лише на 5-6 поверсі зручно. Сьогодні потреба людей у власному якісному житлі велика, і ми як ніхто інший можeмо її задовольнити", - розповіла директор Департаменту маркетингу та продажів ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова.