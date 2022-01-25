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Щонайменше 19 людей загинули під час пожежі в караоке-барі в Індонезії

Щонайменше 19 людей загинули під час пожежі в караоке-барі в Індонезії

Київ • УНН

 • 23995 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Щонайменше 19 людей загинули внаслідок підпалу караоке-бару в індонезійській провінції Західне Папуа після бійки між бандами молодих людей у ​​цьому районі. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

За словами співробітника поліції, одну людину було смертельно поранено у бійці рано-вранці у вівторок, перш ніж місце було підпалено, і 18 людей опинилися в пастці всередині.

"Бійки серед молоді в містах - це нормально, але те, що вона призвела до такої кількості смертей, - це перший випадок", - заявив представник поліції Західного Папуа.

Цей інцидент у розважальному закладі розслідується поліцією, там кажуть, що можливо кількість загиблих збільшиться. Правоохоронці мають встановити, що спричинило зіткнення банд і чи була пожежа влаштована або була випадковою.

Окремо Деді Прасетьо, представник національної поліції Індонезії, заявив, що бійка сталася між двома бандами, що суперничають, з сусіднього острова Малуку.

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