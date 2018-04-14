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СБУ виявила на одному з держпідприємств небезпечне російське ПЗ

СБУ виявила на одному з держпідприємств небезпечне російське ПЗ

Київ • УНН

 • 12615 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Служба безпеки України виявила на одному з державних підприємств Миколаївської області небезпечне програмне забезпечення з Російської Федерації, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру СБУ.

"Правоохоронці встановили, що державний морський оператор, який має стратегічне значення для економіки та безпеки України у сфері водного транспорту, закупив небезпечну ІТ-продукцію виробництва РФ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прес-центрі, згідно з умовами договору російський виробник отримав можливість доступу через віддалене адміністрування до інформації та даних, використання яких могло порушити стале функціонування важливого інфраструктурного об’єкту.

"Наразі всі загрози безпечному судноплавству локалізовано", - запевнили у відомстві.

Також СБУ поінформувала керівництво держпідприємства про виявлені загрози.

Наразі використання програми виробництва РФ припинено, заблоковано канали її зв’язку із зовнішніми телекомунікаційними мережами, вживаються заходи для заміни російського ІТ-продукта на альтернативні програмні комплекси.

Як повідомляв УНН, Служба безпеки України зірвала "майже сто спроб інспірування штучних протестних акцій, націлених на дестабілізацію ситуації у державі в інтересах Росії". 

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