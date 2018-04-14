СБУ виявила на одному з держпідприємств небезпечне російське ПЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Служба безпеки України виявила на одному з державних підприємств Миколаївської області небезпечне програмне забезпечення з Російської Федерації, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру СБУ.
"Правоохоронці встановили, що державний морський оператор, який має стратегічне значення для економіки та безпеки України у сфері водного транспорту, закупив небезпечну ІТ-продукцію виробництва РФ", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у прес-центрі, згідно з умовами договору російський виробник отримав можливість доступу через віддалене адміністрування до інформації та даних, використання яких могло порушити стале функціонування важливого інфраструктурного об’єкту.
"Наразі всі загрози безпечному судноплавству локалізовано", - запевнили у відомстві.
Також СБУ поінформувала керівництво держпідприємства про виявлені загрози.
Наразі використання програми виробництва РФ припинено, заблоковано канали її зв’язку із зовнішніми телекомунікаційними мережами, вживаються заходи для заміни російського ІТ-продукта на альтернативні програмні комплекси.
Як повідомляв УНН, Служба безпеки України зірвала "майже сто спроб інспірування штучних протестних акцій, націлених на дестабілізацію ситуації у державі в інтересах Росії".