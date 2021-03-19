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СБУ повідомила про підозру проросійському пропагандисту Шпіру

СБУ повідомила про підозру проросійському пропагандисту Шпіру

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Служба безпеки України повідомила про підозру проросійському пропагандисту Михайлу Шпіру. Його, зокрема підозрюють в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

Цитата

“Служба безпеки України оголосила про підозру проросійському пропагандисту і політтехнологу. Він публічно ставив під сумнів суб’єктність України та закликав до офіційного припинення її існування”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що кіберфахівці СБУ встановили, що так званий “політичний експерт” цілеспрямовано просуває в інформаційному просторі наративи держави-агресора. У своїх виступах на російських телеканалах, інтерв’ю в проросійських ЗМІ та дописах у соцмережах він тривалий час послідовно висловлював тези, що принижують Україну, її державні символи, мову, історію, героїв та народ.

“Проросійський політтехнолог брав участь у спланованих та скоординованих інформаційних операціях проти України. Зокрема, підтримував акцію, організовану однією з парламентських партій під посольством США. Він як “експерт” в ефірі одного з телеканалів, який зараз перебуває під санкціями, неодноразово просував тезу про нібито перебування України “під зовнішнім управлінням”, — зазначається в повідомленні.

Також зловмисника активно використовують російські пропагандистські структури. Він неодноразово виступав на телеканалі “Россия 24”, до якого на території України введено санкції, та на “News Front”, який діє на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО і пропагує ідеї сепаратизму.

Призначені слідчими експертизи засвідчили, що пропагандист просуває систему поглядів, яка цілеспрямовано прищеплює аудиторії ідею неповноцінності України, необхідності її демонтажу. Він популяризує ідеї створити на її місці інші суб’єкти, а частину території приєднати до РФ.

В СБУ зазначають, що Шпір публічно закликав до розправ над учасниками Революції Гідності та АТО/ООС і їхніми родинами. Глузував над загибеллю активістки Катерини Гандзюк. Образливо відгукувався про громадян через їхню віру, глумився над релігійними символами і вимагав ввести кримінальну відповідальність за сповідування християнства. Він також висловлював симпатії до нацистів, Адольфа Гітлера, Радянського Союзу, НКВД та політики Володимира Путіна.

“Наразі у кримінальному провадженні проведено обшуки за місцем фактичного і тимчасового проживання фігуранта в Івано-Франківську та в Києві. За результатами слідчих дій йому повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 Кримінального кодексу України), порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (ст. 161 ККУ), виготовленні, поширенні комуністичної, нацистської символіки та пропаганді комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (ст. 436-1 ККУ)”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Служба безпеки України заявила, що оголосила про підозру громадянину України Анатолію Шарію — за двома статтями Кримінального кодексу України. Він підозрюється у протиправній діяльності на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері.

Як вказали у пресслужбі СБУ, підозра оголошена під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури в межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України — ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Також Шарія оголошено у державний розшук.

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