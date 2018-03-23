Савченко назвала сюрреалістичною фантазією підготовку до теракту у Раді

КИЇВ. 23 березня. УНН. Народний депутат Надія Савченко відкидає звинувачення у підготовці до теракту і заявляє, що спеціально хотіла намалювати сюрреалістичну фантазію начебто підготовку до теракту у будівлі Верховної Раді. Про це вона заявила сьогодні у Шевченківському районному суді Києва, який обирає для неї запобіжний захід, передає кореспондент УНН.