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Савченко назвала сюрреалістичною фантазією підготовку до теракту у Раді

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Народний депутат Надія Савченко відкидає звинувачення у підготовці до теракту і заявляє, що спеціально хотіла намалювати сюрреалістичну фантазію начебто підготовку до теракту у будівлі Верховної Раді. Про це вона заявила сьогодні у Шевченківському районному суді Києва, який обирає для неї запобіжний захід, передає кореспондент УНН.

“Коли я зрозуміла, що до мене приставлений стежити, я почала малювати сюрреалістичну картину політичної провокації... Картину, яку треба було їм намалювати, — картину залякування. Я ніяк не хотіла залякувати український народ, правоохоронців. Картину сюрреалізму треба було зробити для влади, щоб її залякати, щоб вона знала, що її може чекати за її дії. Тому треба було показати владі картину-провокацію”, — сказала Савченко.

Вона запевнила, що ніколи б в житті не завезла зброю туди, де б вона створювала небезпеку людям.

“Зброю я не перевозила, я навіть не знаю, яка там зброя була. Всі звинувачення в тому, що я купувала зброю, абсолютно брехливі — у мене немає грошей на придбання зброї”, — зазначила Савченко.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада напередодні позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.

У ВР Н.Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Ю.Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

Надія Савченко провела ніч у СІЗО СБУ, де її допитували. Прокуратура проситиме суд арештувати Савченко.

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