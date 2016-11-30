Рукопис симфонії Г.Малера продали в Лондоні за 5,6 мільйонів доларів

Партитура “Симфонії № 2” ( “Воскресіння”- ред.) має 232 сторінки. Також у ній присутні позначки і виправлення, які зробилені синім олівцем. Вона є найвизначнішим нотним рукописом, який виставляли на торги за останні 35 років.

“Робота зберегла той вигляд, у якому Малер її залишив. Вона відображає та відкриває процес роботи композитора”, — повідомили у Sotheby’s.

Окрім того, в аукціонному домі зазначили, що раніше жодну повну партитуру Г.Малера не виставляли на аукціон, і навряд чи це коли-небудь ще раз повториться.