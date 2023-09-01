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росіяни обманом збирають дані про українських військових та їх родичів через фальшиві сайти - ЗМІ

росіяни обманом збирають дані про українських військових та їх родичів через фальшиві сайти - ЗМІ

Київ • УНН

 • 355427 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. росія використовує шахрайські сайти для збору особистих даних українських військових та їхніх родичів, а зібрану інформацію країна - агресор може використати проти членів родин військових, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Про це пише Голос Америки, повідомляє УНН.

Деталі

Двоє посадовців Пентагону розповіли виданню, що російські спецслужби створили щонайменше два сайти, які видають себе за ресурси підтримки сімей полонених, зниклих безвісти або загиблих українських військових, і начебто допомагають з їхнім пошуком. Ці фейкові сайти збирають інформацію про військових та їх родичів.

Цю інформацію підтвердив виданню представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в Україні Петро Яценко. За його словами, існує значно більше фальшивих ресурсів, які намагаються отримати персональні дані родичів військових. Наприклад, росія використовує також Telegram-канали і групи у Facebook та Viber.

Цитата

“Таких ресурсів насправді — десятки. Вони експлуатують надзвичайно вразливий стан рідних та близьких військовослужбовців, які зникли безвісти чи потрапили до рук ворога. Вони також використовують те, що росія не надає Україні інформацію про полонених. Рідні сподіваються, що їхня близька людина не загинула, а перебуває у полоні, і на пропозицію подібних ресурсів передають персональні дані”, - розповів Голосу Америки Петро Яценко.

Посадовці Міноборони США вважають, що росія створила такі ресурси невдовзі після розгортання повномасштабної війни, і справа може ітись про тисячі зібраних записів. На їхню думку, росія використовує імена, номери телефонів та адреси українців, отримані через ці ресурси, щоб визначити, чи живе хтось із військових або членів їхніх родин на окупованих росією територіях.

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Петро Яценко додає, що російські спецслужби також використовують такі ресурси для виманювання інформації про українських військових, які потрапили у полон.

“Надаючи таку інформацію, люди можуть несвідомо погіршити становище своїх рідних, які перебувають у полоні. Українські військові при допитах можуть частину інформації приховати, щоб не спровокувати побиття чи гірше ставлення, або захистити своїх побратимів. А родичі на прохання таких каналів можуть видати інформацію про те, де, з ким воював військовослужбовець і так далі”, - каже Яценко.

Він додає, що розголошення даних може безпосередньо позначитись на обмінах військовополоненими. “Ми завжди кажемо, що обміни люблять тишу. Передавання такої інформації надзвичайно шкідливе”, — каже Петро Яценко.

Водночас не всі фальшиві ресурси належать російським спецслужбам, каже Петро Яценко. За деякими з них стоять шахраї, які просто виманюють гроші у людей. “Вони обіцяють звʼязок, передачу посилок, займаються шантажем — що, мовляв, полоненого побʼють, якщо не надіслати гроші. У 99% за цим стоять ті, хто не має жодного стосунку до полонених і не має про них жодної інформації”, — каже представник Координаційного штабу.

Петро Яценко закликає родичів військових не передавати жодної інформації неперевіреним особам і довіряти лише офіційним ресурсам, таким як Обʼєднаний центр СБУ з пошуку та звільнення полонених, а також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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